القدس المفتوحة تحصد المراتب الأولى بمسابقة فلسطين لصائدي الثغرات الأمنية

رام الله / سما /

جامعة القدس المفتوحة المراتب الأولى في الفئات الثلاث لمسابقة فلسطين لصائدي الثغرات الأمنية لعام 2019.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد يوم الأربعاء، في مقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برام الله، أعلن فيه د. إسحق سدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأ. د. يونس عمرو رئيس جامعة القدس المفتوحة، نتائج المسابقة.

وفاز في المسابقة كل من: الطالب أمجد قبها من جامعة القدس المفتوحة على المركز الأول في فئة المهاجمين على مستوى دولة فلسطين، وحصل م. فراس الحوامدة من جامعة القدس المفتوحة على المركز الثاني من الفئة نفسها. فيما فاز أ. خليل شريتح بالمركز الأول عن فئة المدافعين على مستوى دولة فلسطين. وحصل أ. ماهر عبده على المركز الأول في فئة المستجيبين للحوادث الأمنية على مستوى فلسطين، وحصل محمد قرجة، الطالب في "القدس المفتوحة"، على المركز الثاني من الفئة نفسها.

وعقدت التصفيات النهائية للمسابقة على مستوى دولة فلسطين للفوز بأفضل مستجيب للحوادث السيبرانية وأفضل مهاجم وأفضل مدافع على مستوى دولة فلسطين من كل فئة عمرية، والذين سيمثلون دولة فلسطين في الجولة الإقليمية النهائية التي ستعقد يوم السبت ‏14/09‏/2019م.

وشكر د. سدر جامعة القدس المفتوحة على تفوقها في هذه المسابقة وحصولها على الألقاب الثلاثة الأولى فيها على مستوى دولة فلسطين، وأكد تميز الجامعة في مختلف المجالات، مقدماً مباركته للفائزين خصوصاً من الكادر المتميز بجامعة "القدس المفتوحة".

وقال: "إن المشاركة على المستوى الإقليمي في مثل هذه المسابقات هو فخر واعتزاز لدولة فلسطين عامة وللفائزين خاصة، وشهادة حية على ما يتميز به الشباب الفلسطيني من قدرات عالية وعزيمة قوية تؤهله لتحقيق الإبداع والسبق في المحافل والميادين كافة".

وأضاف د. سدر: "نؤكد أنّ المشاركة في مثل هذه المسابقات المتخصصة بالأمن السيبراني يعد من منطلق المسؤولية الاجتماعية لجميع المؤسسات الحكومية والخاصة، وعلينا جميعاً العمل على تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في التصدي للهجمات الإلكترونية والحفاظ على ممتلكات الوطن الإلكترونية من العبث والسرقة والاختلاس، فكما يعلم الجميع أنّ حروب اليوم والمستقبل هي حروب إلكترونية تستخدم من الفضاء السيبراني مجالاً لشن هجماتها التي قد تلحق أضراراً بجميع القطاعات الحيوية".

من جانبه، شكر أ. د. عمرو، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تنظيمها لمثل هذه المسابقات التي تسهم في رفع كفاءة الباحثين عن الثغرات الأمنية، بشكل يحصن مؤسسات الوطن ويحميها من الاختراقات والهجمات السيبرانية.

وأعرب أ. د. عمرو عن اعتزازه بما حققه فريق "القدس المفتوحة" من إنجازات وحصد للجوائز، مشيراً إلى أن "الجامعة رائدة في مجال أمن المعلومات، وأن طلاب الجامعة يعملون ويدرسون، ونجحوا في الوصول إلى مواقع متقدمة، ونحن ندعمهم بنحو متواصل".

وأضاف: "إن الطلبة والعاملين في جامعة القدس المفتوحة حققوا نجاحات على مستوى الوطن والعالم، وحصلت الجامعة على مجموعة من الجوائز العالمية المميزة في السنوات الأخيرة، وهذه الجهود المتراكمة تدل على مدى حرص العاملين والطلبة على الإبداع وخدمة مجتمعهم".

وقال إن النتائج المتقدمة التي حققتها الجامعة تأتي في إطار اهتمامها البالغ في مجال أمن المعلومات، وسعيها المتواصل لتطوير مهارات الطلبة والعاملين فيها.

وذكر أن أعضاء فريق جامعة القدس المفتوحة حققوا في فترات سابقة إنجازات لافتة على المستوى العالمي في مجال أمن المعلومات، منها اكتشاف ثغرات في مواقع عالمية مثل "فيسبوك"، و"لينكد إن" والموقع الرسمي لوزارة الدفاع الأمريكية.

يذكر أن مسابقة صائدي الثغرات الأمنية تعقد للمرة الثانية في دولة فلسطين، حيث حازت دولة فلسطين المركز الأول في فئة المستجيبين للحوادث الأمنية على المستوى الإقليمي في الدورة السابقة. وهي مسابقة إقليمية عربية يُنظمها مركز فلسطين للاستجابة لطوارئ الحاسوب في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستوى الوطني وبالتعاون مع المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني التابع للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-ARCC) وشركة Silensec . وهي مخصصة لمجموعتين: الأولى للفئة العمرية من 17-24 عاماً، والأخرى لما فوق 24، من المهتمين بمجال الأمن السيبراني الذين لديهم مهارات اكتشاف الثغرات الأمنية المعلوماتية وإيجاد أفضل الحلول لسد تلك الثغرات. وقد شارك في المرحلة النهائية للمسابقة (18) مشاركاً تأهلوا من بين (90) مسجلاً في الدورة الثانية للمسابقة لعام 2019.

حضر اللقاء من الوزارة: وكيل الوزارة م. جميل زغارنة، ود. فارس المحمود، وعدد من طاقم العاملين على إنجاح هذه المسابقة.

ومن جامعة القدس المفتوحة حضر: نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية أ. د. مروان درويش، ود. م. عماد الهودلي مساعد رئيس الجامعة لشؤون العلاقات العامة والدولية والإعلام، وأ. ماهر عيسى مساعد عميد كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية، وأ. أمجد أبو عايشة رئيس قسم أمن المعلومات في مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وفي الختام، كرم رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو معالي الوزير، تقديراً لجهود الوزارة في دعم الإبداع والتميز.