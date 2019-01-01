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إتلاف 323 مركبة غير قانونية في رام الله والخليل

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أتلفت الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، 210 مركبات غير قانونية، وقبضت على 19 شخصا مطلوبين للقضاء خلال اجراءات امنية لفرض الأمن والنظام العامين في بلدة نعلين غرب رام الله، كما أتلفت بإسناد الأمن الوطني 113 مركبة غير قانونية وقبضت على 4 مطلوبين في مخيم العروب وبلدة ترقوميا بالخليل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية وبالتعاون مع قيادة المنطقة والعمليات المشتركة نفذت منذ ساعات الصباح الباكر إجراءات أمنية لفرض الأمن والنظام العامين، وبسط سيادة القانون والقضاء على الظواهر السلبية، وضبط المركبات غير القانونية، وملاحقة الفارين من وجه العدالة في نعلين .

وأضافت بأن عملية إتلاف المركبات في الخليل تمت بعد التأكد من عدم قانونيتها وصلاحيتها للسير على الطرقات، كما جرى خلال هذا النشاط إلقاء القبض على 4 مطلوبين للعدالة صادر بحقهم 18 مذكرة قضائية من المحاكم .

وأكدت أن إجراءات ملاحقة المركبات غير القانونية والفارين من وجه العدالة مستمرة، داعية المواطنين إلى عدم اقتناء أو قيادة أي مركبة غير قانونية، وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة غيرهم وتطبيقا للقانون.

#إتلاف

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