جنبلاط: فلسطين التاريخية تختفي يوماً بعد يوم

بيروت / وكالات /

غرّد رئيس "الحزب التقدّمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط عبر حسابه الخاص على "تويتر"، قائلاً: "فلسطين التاريخية تختفي يوماً بعد يوم على وقع مطرقة قرارات المصادرة من القدس إلى وادي الأردن وحصاد المستعمرات المتزايد.

واضاف :" كل هذا يجري بعد مئة (عام) من سايكس بيكو ووعد بلفور أما الهلال الخصيب فحصاد من نوع آخر فيه ومطرقة منتظمة أزالت تقريباً الحدود بل وسعت الهلال حيث يذوب فيه لبنان الكبير".



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن في مؤتمر صحافي أمس أنّه سيفرض "السيادة الإسرائيلية" على غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بعد الانتخابات.

