  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

جنبلاط: فلسطين التاريخية تختفي يوماً بعد يوم

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جنبلاط: فلسطين التاريخية تختفي يوماً بعد يوم


بيروت / وكالات /

غرّد رئيس "الحزب التقدّمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط عبر حسابه الخاص على "تويتر"، قائلاً: "فلسطين التاريخية تختفي يوماً بعد يوم على وقع مطرقة قرارات المصادرة من القدس إلى وادي الأردن وحصاد المستعمرات المتزايد.

واضاف :" كل هذا يجري بعد مئة (عام) من سايكس بيكو ووعد بلفور أما الهلال الخصيب فحصاد من نوع آخر فيه ومطرقة منتظمة أزالت تقريباً الحدود بل وسعت الهلال حيث يذوب فيه لبنان الكبير".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن في مؤتمر صحافي أمس أنّه سيفرض "السيادة الإسرائيلية" على غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بعد الانتخابات.
 

الأكثر قراءة اليوم

قناة لبنانية تكشف رسالة من الرياض إلى حماس.. هذه مضامينها

معلومات تكشف لأول مرة عن القيادي بحماس المعتقل في السعودية

كتائب القسام : احباط طائرة للاحتلال كانت في مهمة

جريمة بشعة تهز الاردن.. أب يضع حدا لحياته وطفلته بالقفز من الطابق الرابع

واشنطن: لا نتدخل أو نمنع حكومتكم من التصرف ضد غزة

نتنياهو : سنضم منطقة الأغوار وشمال البحر الميت الى إسرائيل حال تشكيلي الحكومة القادمة

ردود فعل فلسطينية على تصريحات نتنياهو بشأن ضم "مستوطنات الضفة وغور الأردن"!

الأخبار الرئيسية

اسراء

بالوثائق.. تقرير رسمي يكشف أسباب وفاة "اسراء غريب"

الجهاد الاسلامي : المقاومة الفلسطينية ستبقى اللغة التي تحكم علاقتنا بالكيان الطارئ

طائرات الاحتلال تقصف 15 موقعا للمقاومة في غزة

فصائل المقاومة: لن تكون أراضينا ومقدساتنا جزء من البازار الانتخابي للعدو وقيادته المنهزمة

515433M

فيديو: المقاومة تقصف عسقلان واسدود بالصواريخ وهروب نتنياهو اثناء تواجده في اسدود