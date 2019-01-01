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"التعاون الإسلامي" تقرر عقد اجتماع طارئ ردًا على إعلان نتنياهو

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"التعاون الإسلامي" تقرر عقد اجتماع طارئ ردًا على إعلان نتنياهو


رام الله / سما /

 أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، الأربعاء، عقد اجتماع استثنائي على مستوى وزراء الخارجية، لبحث تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت المنظمة في بيان، أنها تدين بأشد العبارات عزم نتنياهو "فرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية في حال إعادة انتخابه".

وقالت المنظمة إن "هذا الإعلان الخطير يشكل اعتداء جديدا على حقوق الشعب الفلسطيني".

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، أن "المنظمة ستعقد اجتماعا استثنائيا على مستوى وزراء الخارجية، بطلب من السعودية لبحث هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير"، دون تحديد موعد.

وأوضح أن الاجتماع "سيبحث اتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية العاجلة للتصدي لهذا الموقف العدواني".

كما سيبحث الاجتماع "توحيد جهود الدول الإسلامية عبر خطة عاجلة تواجه الإعلان الإسرائيلي وتتصدى له بكل الطرق الممكنة".

كما حمّل الأمين العام للمنظمة "حكومة الاحتلال تداعيات هذا الإعلان غير القانوني".

وأكد أنه من شأن هذا الإعلان "تقويض أي جهود دولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل وفقا لرؤية حل الدولتين".

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