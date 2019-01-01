آرسنال سيعود للتفاوض مع كاراسكو في الشتاء

وكالات / سما /

يبدو وأن نادي آرسنال لا يزال يريد التعاقد مع الجناح البلجيكي المميز، يانيك كاراسكو في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، بالرغم من ضم نيكولاس بيبي، نجم نادي ليل الفرنسي وأغلى صفقة في تاريخ النادي اللندني.

وحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية فإن مسؤولي نادي آرسنال سيعودون من جديد لمحاولة التعاقد مع نجم نادي ديليان ينفانج الصيني، والذي كان قريبًا من الانضمام إلى المدفعجية في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وقد لعب كاراسكو من قبل في ناديي موناكو الفرنسي وأتليتكو مدريد الإسباني وكان أحد أفضل اللاعبين في اوروبا ليتفاجئ الجميع بانتقاله إلى الدوري الصيني وهو في عامه ال25.

والآن يأمل اللاعب البلجيكي في العودة مرة أخرى إلى أجواء الدوريات الأوروبية والسبيل للعودة قد يكون نادي آرسنال الإنجليزي وأجواء أقوى دوريات العالم حيث يتواجد منافسة كبيرة على صعيد كل البطولات.

واختتمت الصحيفة تقريرها بأن نادي آرسنال هو الأقرب للعودة إلى مفاوضات التعاقد مع كاراسكو في سوق الانتقالات الشتوية، بعد أن حاول من قبل نادي انتر ضمه ولكنه تعاقد مع أليكسيس سانشيز.