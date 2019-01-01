رونالدو : لا أعيش فقط من أجل الألقاب الفردية

وكالات / سما /

صرح البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي بأنه لا يعيش فقط من أجل التفكير في الألقاب الفردية.

وتألق النجم البرتغالي مع منتخب بلاده مساء أمس، بعد إحرازه أربعة أهداف في شباك ليتوانيا، باللقاء الذي انتهى بخمسة أهداف مقابل هدف للبرتغال، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية بتصفيات أوروبا المؤهلة ليورو 2020.

وبات رونالدو هداف تصفيات أوروبا برصيد 25 هدفاً، متخطياً روبي كين، ويصل للهدف 93 مع منتخبه البرتغال.

وتحدث رونالدو حسب موقع “جول” بنسخته العالمية، عندما سئل عن فرصه في الفوز بالكرة الذهبية هذا العام، ورد قائلاً “كما أقول دائماً، أنا لا أعيش فقط من أجل التفكير في الألقاب الفردية”.

وأضاف “هذه نتيجة ما فعلناه سوياً، بالتأكيد هذا يعد شيئاً جيداً -تسجيله 4 أهداف-، لن أكذب، ولكن الشيء الأهم هو مساعدة الفريق”.

وتابع “لقد سجلت هدفاً ضد صربيا، وأربعة أهداف ضد ليتوانيا، وأنا سعيد للغاية، ولكن علينا المضي قدماً، وأكثر ما أريده هو المواصلة على نفس الأداء”.

وأكمل “أعيش أوقاتاً رائعة الآن، ولكن منتخب البرتغال في حالة جيدة جداً، أنا سعيد للغاية، ليس بسبب تسجيلي الأهداف، ولكن بسبب المستوى الذي يقدمه الفريق في السنوات الأخيرة”.

الجدير بالذكر أن منتخب البرتغال يحتل المركز الثاني في مجموعته، خلف المتصدر أوكرانيا بخمسة نقاط.