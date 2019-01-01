  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزير إسرائيلي : نحن ملزمون بالذهاب إلى حرب بغزة

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير إسرائيلي : نحن ملزمون بالذهاب إلى حرب بغزة


القدس المحتلة / سما /

قال وزير الاقتصاد الإسرائيلي وعضو المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت" إيلي كوهين، اليوم الأربعاء، إن "إسرائيل" ملزمة بالذهاب إلى حرب ضد قطاع غزة.

وأضاف في مؤتمر معاريف- جيروزاليم بوست المشترك، "أن الجمهور لا يعرف ماذا يجري بالضبط، فنتنياهو يتصرف إلى جانب رئيس الأركان والشاباك والموساد بحكمة ومسؤولية، ولا تطرح فكرة الحرب من عدمها، بل هي موجودة ولكن السؤال أو الخيار يبقى في تحديد موعد الحرب التي نحن ملزمون بها".

واعتبر أن ما جرى أمس في أسدود جزء من مشروع إيران التي تمول "الإرهاب" بالمنطقة، وأنه له صلة بموعد الانتخابات

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: المقاومة تقصف عسقلان واسدود بالصواريخ وهروب نتنياهو اثناء تواجده في اسدود

قناة لبنانية تكشف رسالة من الرياض إلى حماس.. هذه مضامينها

معلومات تكشف لأول مرة عن القيادي بحماس المعتقل في السعودية

كتائب القسام : احباط طائرة للاحتلال كانت في مهمة

جريمة بشعة تهز الاردن.. أب يضع حدا لحياته وطفلته بالقفز من الطابق الرابع

واشنطن: لا نتدخل أو نمنع حكومتكم من التصرف ضد غزة

نتنياهو : سنضم منطقة الأغوار وشمال البحر الميت الى إسرائيل حال تشكيلي الحكومة القادمة

الأخبار الرئيسية

580

الاعلام العبري : ترامب أوقف التعاون مع نتنياهو وطرد صديقه بولتون الذي أيد ضم الاغوار

اسراء

بالوثائق.. تقرير رسمي يكشف أسباب وفاة "اسراء غريب"

الجهاد الاسلامي : المقاومة الفلسطينية ستبقى اللغة التي تحكم علاقتنا بالكيان الطارئ

طائرات الاحتلال تقصف 15 موقعا للمقاومة في غزة

فصائل المقاومة: لن تكون أراضينا ومقدساتنا جزء من البازار الانتخابي للعدو وقيادته المنهزمة