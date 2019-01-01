وزير إسرائيلي : نحن ملزمون بالذهاب إلى حرب بغزة

القدس المحتلة / سما /

قال وزير الاقتصاد الإسرائيلي وعضو المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت" إيلي كوهين، اليوم الأربعاء، إن "إسرائيل" ملزمة بالذهاب إلى حرب ضد قطاع غزة.

وأضاف في مؤتمر معاريف- جيروزاليم بوست المشترك، "أن الجمهور لا يعرف ماذا يجري بالضبط، فنتنياهو يتصرف إلى جانب رئيس الأركان والشاباك والموساد بحكمة ومسؤولية، ولا تطرح فكرة الحرب من عدمها، بل هي موجودة ولكن السؤال أو الخيار يبقى في تحديد موعد الحرب التي نحن ملزمون بها".

واعتبر أن ما جرى أمس في أسدود جزء من مشروع إيران التي تمول "الإرهاب" بالمنطقة، وأنه له صلة بموعد الانتخابات