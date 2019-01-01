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شقيق بوجبا يكشف حقيقة ارتباطه مع ريال مدريد

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شقيق بوجبا يكشف حقيقة ارتباطه مع ريال مدريد


وكالات / سما /

أكد شقيق اللاعب بول بوجبا إن الأخير لم يتحدث على الإطلاق مع قائد ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس بشأن إمكانية انتقاله إلى النادي الملكي في المستقبل القريب.

وفشل لاعب خط الوسط الفرنسي في الرحيل عن ملعب أولد ترافورد في سوق الانتقالات الصيفية بسبب مطالب مانشستر يونايتد المالية ، ورفض ريال مدريد دفع الثمن المطلوب للتوقيع معه.

واعترف ماتياس بوجبا أن برشلونة كان من بين الأندية المهتمة بالحصول على شقيقه ، فيما ادعى أيضاً بأن أخيه تحدث إلى ليونيل ميسي وليس إلى سيرجيو راموس بشأن انتقاله إلى إسبانيا.

وقال ماتياس بوجبا في حوار مع برنامج “التشيرنجيتو” على قناة ميجا الإسبانية حيث اعترف باعجاب سيرجيو راموس بشقيقه : “أعرف أنه تحدث مع عدد قليل من اللاعبين ولكن ليس مع راموس”.

وعندما سئل عن الشخص الذي يتحدث معه بول بوجبا وأجاب : “مع من يتحدث؟ ، مع ميسي في بعض الأحيان ولكن ليس دائماً ، مع زلاتان إبراهيموفيتش وأنطوان جريزمان بسبب تواجده في منتخب فرنسا”.

وأقر ماتياس أن بعض الشخصيات داخل ريال مدريد قد أجرت اتصالات مع شقيقه قبل فترة وأضاف : “لا أعرف أي شخص من ريال مدريد ولكني بطبيعة الحال أعرف رافاييل فاران والمدرب زين الدين زيدان”.

#بول بوجبا #ريال مدريد

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