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واشنطن تبلغ العراق أن إسرائيل قصفت مواقع للحشد الشعبي

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تبلغ العراق أن إسرائيل قصفت مواقع للحشد الشعبي


القدس المحتلة / سما /

أكد النائب العراقي عد الخالق العزاوي، يوم أمس الثلاثاء، أن إسرائيل هي المسؤولة عن قصف مواقع ومخازن للحشد الشعبي في الأسابيع الأخيرة، وذلك استنادا إلى مصادر أميركية.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، العزاوي، في تصريح لإذاعة محلية أن اللجان الحكومية الخاصة بالتحقيق في أسباب الانفجارات في أكداس (مواقع ومخازن) الحشد الشعبي قد أنهت أعمالها، مضيفا أن اللجنة توصلت إلى أن عدد الضربات وصل إلى 12 ضربة، وكانت بواسطة طائرات مسيرة.

وأوضح أن "الجانب الأميركي المسؤول عن حماية ومراقبة الأجواء العراقية أبلغ الجانب العراقي أن الضربات وجهت من طائرات إسرائيلية مسيرة".

ولفت إلى أن بعض الضربات "تم الإعلان عليه، والبعض الاخر تم التكتم عليها".

ولم تعقب بعد السلطات الأميركية أو الإسرائيلية أو العراقية على تصريحات العزاوي.

يذكر أنه خلال الأسابيع الأخيرة، تعرضت 5 قواعد يستخدمها الحشد الشعبي لتفجيرات غامضة، كان آخرها شن طائرتين مسيرتين قبل أسبوعين هجوما على أحد ألوية الحشد، قرب الحدود العراقية السورية.

وأدى قصف الطائرتين المسيرتين إلى مقتل أحد عناصر الحشد الشعبي وإصابة آخر، في ظل تلميحات من إسرائيل بالوقوف وراء تلك الهجمات.

كما تعرضت فصائل مسلحة تابعة للحشد الشعبي، فجر الإثنين، لقصف من طائرات مجهولة في مدينة "البوكمال" السورية الحدودية مع العراق، مخلفا عددا من القتلى والجرحى.

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