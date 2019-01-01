راموس يعترف بأحقية فان دايك بالكرة الذهبية

وكالات / سما /

قال المدافع الإسباني الدولي سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، بإن نظيره الهولندي فيرجيل فان دايك نجم خط دفاع ليفربول يستحق التتويج بجائزة الكرة الذهبية.

وتألق فيرجيل فان دايك في الموسم الماضي وقاد ليفربول إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي، ليخطف جائزة أفضل لاعب في أوروبا مؤخراً، متفوقاً على الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وينتظر الجميع معرفة من سيتوج بجائزة الكرة الذهبية للعام الحالي 2019، وهي الجائزة المقدمة من مجلة “فرانس فوتبول” بتصويت من الصحفيين وقادة ومدربي المنتخبات حول العالم.

وصرح راموس لصحيفة “ماركا” الإسبانية، قائلاً “فان دايك يستحق الكرة الذهبية إذا حصل عليها فعلاً، يبدو أن الأمر بات مفتوحاً أمامه”.

ويذكر أن الإيطالي فابيو كانافارو كان أخر مدافع يتوج بهذه الجائزة، وذلك بعد تتويجه بلقب كأس العالم 2006.