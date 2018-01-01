الأرجنتين تمطر شباك المكسيك.. والبرازيل تسقط أمام بيرو

وكالات / سما /

أمطر منتخب الأرجنتين شباك نظيره المكسيكي بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، فجر اليوم الأربعاء، على ملعب الأمودومي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وشهد اللقاء الذي غاب عنه نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، هجوماً شرساً من جانب نجوم التانجو، ونجح الضغط المتواصل في إحراز الأهداف الأربعة خلال الشوط الأول، وسط غياب التركيز عن لاعبي المنتخب المكسيكي.

وافتتح لاوتارو مارتينيز نتيجة اللقاء في الدقيقة 17، قبل أن يضيف نفس اللاعب هدفاً ثانياً في الدقيقة 22، وبعدما بـ11 دقيقة، حصل المنتخب الأرجنتيني على ركلة جزاء ترجمها لياندرو باريديس لهدف ثالث.

واختتم لاوتارو مارتينيز مهرجان الأهداف في الدقيقة 37، لينصب نفسه بطلاً للمواجهة، بتسجيله للهاتريك، وقد صرح اللاعب بعد المباراة قائلاً: “أنا سعيد ومتحمس، نحن نتدرب من أجل أن نسعد جماهير المنتخب ونأمل أن نواصل على هذا المسار”.

وفي مباراة أخرى، سقط المنتخب البرازيلي في فخ الهزيمة أمام خصمه البيروفي بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما فجر اليوم، بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، استعداداً لخوض تصفيات كأس العالم 2022.

هدف المباراة الوحيد، حمل توقيع قلب الدفاع لويس أبرام، وبذلك يكون المنتخب البرازيلي قد خسر للمرة الأولى منذ سقوطه أمام بلجيكا بهدفين مقابل هدف في ربع نهائي كأس العالم 2018، حيث استمرت سلسلة السيليساو لـ17 مباراة بدون هزيمة.