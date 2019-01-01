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الاحتلال يفتش مساكن وخيام المواطنين شرق يطا

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مساكن المواطنين وخيامهم في قريتي المفقرة وخلة الضبع شرق بلدة يطا جنوب الخليل، وفتشتها.

وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب جبور ، إن قوات الاحتلال الحقت أضرارا مادية في هذه المساكن والخيام، خلال عملية التفتيش، عرف من أصحابها: محمد محمود عبد ربه، وأنور موسى سلامه ربعي.

وقال جبور، ان قوات الاحتلال تستهدف التجمعات السكانية في مسافر يطا بشكل متواصل، وذلك بهدف ترحيلهم عن أرضهم؛ لتنفيذ المزيد من المخططات الاستيطانية.

#الاحتلال #يطا

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