  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

22 أسيرا بـ"ريمون" يشرعون بالإضراب عن الطعام

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
22 أسيرا بـ"ريمون" يشرعون بالإضراب عن الطعام


القدس المحتلة / سما /

 أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أن 22 أسيرا في سجن "ريمون" الإسرائيلي، قد شرعوا أمس بإضراب مفتوح عن الطعام ضد تنصل الإدارة من اتفاق جرى الأسبوع المقبل لإزالة أجهزة التشويش من أقسام المعتقل.
ولفتت الهيئة، أن إدارة المعتقل وبمجرد إعلان الأسرى إضراب الدفعة الأولى عن الطعام ضد هذه الأجهزة المسرطنة، قامت بإدخال قوات القمع الى قسمي رقم (1،4)، وعمدت الى نقل جميع الأسرى المضربين الى عزل سجن نفحة.
وقالت الهيئة، أن أكثر من 200 أسير في معتقل "ريمون" كانوا قد دخلوا إضرابا مفتوحا عن الطعام الأثنين الماضي استمر ليوم واحد، وذلك للمطالبة بإزالة أجهزة التشويش المسرطنة، حيث عقدت جلسة حوار بين الإدارة وممثلي الأسرى، وتم الاتفاق خلالها على تعليق الإضراب، مقابل البدء بتنفيذ مطالب الأسرى، لكن الإدارة عادت للماطلة والتسويف.
وأدانت الهيئة سياسة التعنت التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال في الاستجابة لأبسط المطالب الحياتية والإنسانية لأبناء الحركة الأسيرة.
وطالبت بضرورة مساندة الأسرى بمعركة النضال التي يخوضونها، وفضح جرائم الاحتلام المرتبكة بحقهم والتي تخالف كافة المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

الأكثر قراءة اليوم

قناة لبنانية تكشف رسالة من الرياض إلى حماس.. هذه مضامينها

معلومات تكشف لأول مرة عن القيادي بحماس المعتقل في السعودية

كتائب القسام : احباط طائرة للاحتلال كانت في مهمة

فتح : العمادي يرسخ الانقلاب وانفصال غزة عن الوطن عبر تمويل تفاهمات التهدئة

جريمة بشعة تهز الاردن.. أب يضع حدا لحياته وطفلته بالقفز من الطابق الرابع

واشنطن: لا نتدخل أو نمنع حكومتكم من التصرف ضد غزة

نتنياهو : سنضم منطقة الأغوار وشمال البحر الميت الى إسرائيل حال تشكيلي الحكومة القادمة

الأخبار الرئيسية

الجهاد الاسلامي : المقاومة الفلسطينية ستبقى اللغة التي تحكم علاقتنا بالكيان الطارئ

طائرات الاحتلال تقصف 15 موقعا للمقاومة في غزة

فصائل المقاومة: لن تكون أراضينا ومقدساتنا جزء من البازار الانتخابي للعدو وقيادته المنهزمة

515433M

فيديو: المقاومة تقصف عسقلان واسدود بالصواريخ وهروب نتنياهو اثناء تواجده في اسدود

الرئيس: الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل ستنتهي حال فرض سيادتها على الضفة