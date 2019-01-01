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إلكين: البناء الاستيطاني دخل مرحلة غير مسبوقة بفضل الدعم الأميركي

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إلكين: البناء الاستيطاني دخل مرحلة غير مسبوقة بفضل الدعم الأميركي


القدس المحتلة / سما /

قال وزير البيئة في حكومة الاحتلال زئيف إلكين، اليوم الأربعاء، إن البناء في المستوطنات في القدس والضفة الغربية دخل مرحلة غير مسبوقة سواء من خلال الترويج وطرح المناقصات أو البناء الفعلي.

وأضاف في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أن هذا البناء غير المسبوق يأتي بفضل الدعم الحكومي الأميركي الكبير للاحتلال.

وأكد على موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة العمل على تطبيق السيادة في غور الأردن وبعض المستوطنات في الضفة.

وبشأن إطلاق الصواريخ على أسدود أمس، أوضح أن الجيش لم يتردد في توجيه ضربة قاسية لحماس الليلة، ردًا على إطلاق الصواريخ.

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