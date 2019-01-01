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مغنية سودانية تثير الجدل بقبولها دعوة للغناء في إسرائيل

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مغنية سودانية تثير الجدل بقبولها دعوة للغناء في إسرائيل


وكالات

أثارت المغنية السودانية هند الطاهر، المقيمة في باريس، سخطا واسعا، بعد قبولها الغناء في إسرائيل.

وكانت "الجالية السودانية" في إسرائيل قدمت دعوة للطاهر للغناء في إسرائيل.

ورأى العديد أن قبول الدعوة يدخل في باب التطبيع، وخيانة للقضية الفلسطينية، فيما رفض آخرون النظر إلى الأمر بهذه الطريقة.

وقالت هند الطاهر إن الظروف الاقتصادية الطاحنة والحرب الدائرة في دارفور دفعت السودانيين إلى اللجوء لإسرائيل، ومن واجبها كمغنية أن تستجيب لدعوتهم، بحسب حوارها مع صحيفة "القدس العربي" اللندنية.

ولفتت إلى أن الدعوة إذا جاءتها من إسرائيل كدولة، كانت ستقابلها بالرفض. وأكدت أن الزيارة تعد مجازفة، مضيفة: "لكن هناك ما يستحق أن نجازف من أجله، وهم السودانيون المقيمون في إسرائيل، لكونهم يعيشون في أقاصي الدنيا".

وطالبت الطاهر بعدم الزج بالأمر الفني في الفعل السياسي.

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