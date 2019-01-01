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الليكود لـ"فلسطينيي: 48: انتخبونا والا ستحرمون من الميزانيات

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 09:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الليكود لـ"فلسطينيي: 48: انتخبونا والا ستحرمون من الميزانيات


القدس المحتلة/ سما/

اتهم كبار المسؤولين في القائمة العربية المشتركة مسؤولين في حزب الليكود، بمن فيهم أعضاء كنيست ووزراء في الحكومة، بممارسة ضغوطات والتلويح بفرض عقوبات على رؤساء المجالس المحلية العربية اذا لم يشكل الليكود الحكومة المقبلة.

ووفقا لتقرير صحيفة "اسرائيل اليوم" فان اعضاء الليكود حذروا المجالس العربية بحرمانهم من الميزانيات الحكومية إذا لم يشكل الليكود الحكومة المقبلة".

ونقلت الصحيفة الاسرائيلية عن مسؤول رفيع المستوى في القائمة المشتركة، قوله" مارس الوزراء وأعضاء الكنيست من الليكودضغطًا هائلاً على قادة السلطات المحلية على مدار الأيام القليلة الماضية ، في محاولة لإقناعهم بجمع اصوات لصالح الليكود ...وبعد سقوط قانون الكاميرات فان كبار مسؤولي الليكود يحاولون تعطيل التصويت في القطاع العربي ومعاقل القائمة المشتركة مع نية واضحة لاحداث الفوضى في يوم الانتخابات" .

وهاجم أحد كبار القائمة المشتركة بشدة محاولات الليكود لجمع أصوات الناخبين في القطاع العربي ، وقال لـ "إسرائيل اليوم" إن "مسؤولي الليكود الجدد يتجهون إلى الزعماء العرب في محاولة لتجنيد الناخبين لدعم الليكود".

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