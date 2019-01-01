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فصائل المقاومة: لن تكون أراضينا ومقدساتنا جزء من البازار الانتخابي للعدو وقيادته المنهزمة

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 09:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فصائل المقاومة: لن تكون أراضينا ومقدساتنا جزء من البازار الانتخابي للعدو وقيادته المنهزمة


غزة/سما/

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية صباح اليوم الاربعاء، ان تصريحات رئيس وزارء الاحتلال بنيامين نتنياهو بضم اجزاء من الضفة وتنفيذ صفقة القرن إمعان في التغول الصهيوني بحق أرضنا الفلسطينية، ولن نقبل أن تكون أراضينا ومقدساتنا جزء من البازار الانتخابي للعدو وقيادته المنهزمة.

وشددت الفصائل خلال بيان لها على أن مثل هذه التصريحات لن تغير قيد أنملة من الحقيقة التاريخية أن فلسطين من رأس الناقورة إلى أم الرشراش كلها أرض فلسطينية إسلامية عربية ، مشددة على انها ستدافع بكل ما تملك حتى التحرير الشامل والعودة لها  بإذن الله عز وجل.

وجددت الفصائل تأكيدها على أن المقاومة التي أبدعت خلال سنوات فى مواجهة  المحتل ما زالت حاضرة في الميدان وبتكتيكات متعددة لتكبح جماح هذه العنجهية الصهيونية.

واشارت الفصائل على أن هذا الاعتداء الصهيوني على حقنا التاريخي في أراضينا المحتلة الذي يتزامن مع الذكرى ال٢٦ للاتفاقية المشؤومة (أوسلو) يستوجب تحللاً فعلياً من  هذه الاتفاقية المخزية، التى منحت المحتل الشرعية لإجرامه، وندعو رئيس السلطة لإطلاق يد المقاومة في الضفة وإلغاء التنسيق الأمني.

ودعت الفصائل أهلنا في الضفة والقدس لإشعال أراضينا المحتلة لهيباً في وجه العدو الصهيوني المغتصب لأرضنا ومقدساتنا ، ولتطلق رصاصات أسلحة أجهزة أمن السلطة إلى صدر جنود الإحتلال وضباطه.

وطالبت  فصائل المقاومة الفلسطينية بموقف عملي يتبنى استراتيجية وطنية جامعة تدعم مقاومة المحتل ودحره عن كافة أراضينا المحتلة، وليس تكريس الانقسام وتعزيز سياسة خنق غزة وحصارها، والتي كان آخرها القرار المرفوض القاضي بحل هيئة شؤون العشائر في غزة.

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