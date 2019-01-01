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جرافات الاحتلال تهدم بنايتين في العيزرية

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 08:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جرافات الاحتلال تهدم بنايتين في العيزرية


القدس المحتلة / سما /

 هدمت آليات الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، بنايتين سكنيتين قيد الإنشاء في بلدة العيزرية، شرق مدينة القدس.
واقتحمت قوات وجرافات الاحتلال منطقة الشياح- رأس البستان في بلدة العيزرية في ساعات الفجر الأولى، ثم حاصرت بنايتين سكنيتين قيد الإنشاء للمواطن سامر أبو زياد، وبعد اغلاق الطرق المؤدية لهما بالكامل، شرعت الجرافات بهدمهما، ومنعت المواطنين الاقتراب من المكان، وحاولت الاعتداء على نجل صاحب البناء.
بدوره، أوضح سامر أبو زياد أن جرافات الاحتلال شرعت بتنفيذ الهدم دون سابق انذار، ورفض المفتش المسؤول ابراز أمر الهدم، حيث أصر على الهدم وقال له: "سأهدم البناء واذا أردت أي شيء توجه للمحكمة".
وأضاف أبو زياد ان سلطات الاحتلال سلمته قرار الهدم شهر أيار الماضي، وتمكن من الغائه وشرع على إصدار رخصة بناء من الجهات المختصة، الا أنه فوجئ اليوم بعملية الهدم، لافتا أن لديه "رخصة بناء من بيت أيل" وذلك قبل بناء الجدار الفاصل، ولكن بعد بناء الجدار في المكان أصبحت تصنف بأنها تتبع "لبلدية القدس".
وأوضح أبو زياد أنه شرع بعملية البناء منذ مطلع العام الجاري، ويبلغ مسطح البناء للبنايتين "540 مترا مربعا و430 مترا مربعا".
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