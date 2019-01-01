حماس: تصريحات فريدمان تعكس عقليته المتطرفة

غزة / سما /

اعتبرت حركة حماس، مساء الثلاثاء، أن تصريحات السفير الأميركي لدى الاحتلال ديفيد فريدمان في سديروت اليوم بأن اليهود باقون في هذه الأرض وأن حكومته لا تمانع مهاجمة قطاع غزة، بأنها تعكس "عقليته الصهيونية المتطرفة وليس موقف سفير دولة تدعي الحياد والوساطة من أجل السلام والإستقرار".

وقال باسم نعيم، عضو مكتب العلاقات الدولية في حماس، خلال تصريح صحافي له، إن هذه التصريحات مرفوضة ومستنكرة، معتبرًا إياها عدواناً مباشراً وتحريضاً صريحاً على الشعب الفلسطيني، وتضر بالجهود الدولية لحل الصراع وتحقيق الإستقرار في المنطقة.

وأضاف: "كما أن هذه الموقف الأميركي المتطرف مهد بشكل كبير للسلوك الإسرائيلي العنصري القائم على ضم الأراضي الفلسطينية والتهويد والعدوان المستمر على شعبنا، بل شكل له حماية للإفلات من الملاحقة والمحاسبة على ما يرتكبه من جرائم بحق الفلسطينيين".