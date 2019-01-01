فيديو: المقاومة تقصف عسقلان واسدود بالصواريخ وهروب نتنياهو اثناء تواجده في اسدود

القدس المحتلة / سما /

دوت صافرات الإنذار، مساء اليوم الثلاثاء، في مدينتي عسقلان وأسدود القريبتين من قطاع غزة .

وأكد الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، تشغيل صافرات الإنذار في عسقلان وأسدود.

وأفادت تقرير صحافية بأنه تم إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة المحاصر، باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وذكرت المصادر أن منظومة "القبة الحديدية" تمكنت من اعتراض خمس قذائف.

ولفتت تقارير إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، شارك في مؤتمر انتخابي لليكود في مدينة أسدود حيث دوت صافرات الإنذار.

وأظهرت مقاطع مصورة قطع نتنياهو كلمته خلال المؤتمر، وإخلاء الحاضرين، ومن ضمنهم نتنياهو، بواسطة طاقم حراسته الخاص، فور سماع دوي صافرات الإنذار، إلى الملاجئ وأماكن محصنة.

يتبع ..



