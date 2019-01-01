  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فيديو: المقاومة تقصف عسقلان واسدود بالصواريخ وهروب نتنياهو اثناء تواجده في اسدود

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 09:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: المقاومة تقصف عسقلان واسدود بالصواريخ وهروب نتنياهو اثناء تواجده في اسدود


القدس المحتلة / سما /

دوت صافرات الإنذار، مساء اليوم الثلاثاء، في مدينتي عسقلان وأسدود القريبتين من قطاع غزة .

وأكد الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، تشغيل صافرات الإنذار في عسقلان وأسدود.

وأفادت تقرير صحافية بأنه تم إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة المحاصر، باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وذكرت المصادر أن منظومة "القبة الحديدية" تمكنت من اعتراض خمس قذائف. 

ولفتت تقارير إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، شارك في مؤتمر انتخابي لليكود في مدينة أسدود حيث دوت صافرات الإنذار. 

وأظهرت مقاطع مصورة قطع نتنياهو كلمته خلال المؤتمر، وإخلاء الحاضرين، ومن ضمنهم نتنياهو، بواسطة طاقم حراسته الخاص، فور سماع دوي صافرات الإنذار، إلى الملاجئ وأماكن محصنة.

يتبع ..


 

الأكثر قراءة اليوم

العمادي يشن هجوما على مصر: تكسب ماديا من الحصار على غزة والانقسام الفلسطيني

نتنياهو ينقل رسالة " تحذير أخيرة " الى حماس عبر مصر وهذا ما جاء فيها ..

إعلان قيام "دولة" عربية جديدة واستقبال طلبات المواطنة .. تعرف عليها

كتائب القسام : احباط طائرة للاحتلال كانت في مهمة

فتح : العمادي يرسخ الانقلاب وانفصال غزة عن الوطن عبر تمويل تفاهمات التهدئة

قناة لبنانية تكشف رسالة من الرياض إلى حماس.. هذه مضامينها

معلومات تكشف لأول مرة عن القيادي بحماس المعتقل في السعودية

الأخبار الرئيسية

الرئيس: الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل ستنتهي حال فرض سيادتها على الضفة

ردود فعل فلسطينية على تصريحات نتنياهو بشأن ضم "مستوطنات الضفة وغور الأردن"!

نتنياهو : سنضم منطقة الأغوار وشمال البحر الميت الى إسرائيل حال تشكيلي الحكومة القادمة

كرينبول

كرينبول: أزمة الأونروا ليست مالية فقط ونواجه ضغوطا كبيرة وتدخلات غير مسبوقة من قبل إسرائيل

الامم المتحدة : الاقتصاد الفلسطيني على وشك الانهيار