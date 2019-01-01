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الرئيس: الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل ستنتهي حال فرض سيادتها على الضفة

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 09:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس: الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل ستنتهي حال فرض سيادتها على الضفة


رام الله / سما /

أكد الرئيس محمود عباس، أن جميع الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي وما ترتب عليها من التزامات تكون قد انتهت، إذا نفذ الجانب الإسرائيلي فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وأي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

جاء ذلك ردا على إعلان نتنياهو أنه سيقوم ببسط السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وعدد من المستوطنات حال فوزه بالانتخابات الإسرائيلية.

وشدد الرئيس، على أنه من حقنا الدفاع عن حقوقنا وتحقيق أهدافنا بالوسائل المتاحة كافة مهما كانت النتائج، حيث أن قرارات نتنياهو تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

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