"واشنطن" تفرض عقوبات على حركة حماس والحرس الثوري وجهات أخرى

القدس المحتلة / سما /

اعلنت الولايات المتحدة الامريكية، مساء اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على حركة حماس والحرس الثوري الايراني.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان مقتضب، فرض عقوبات جديدة على الحرس الثوري الإيراني وحركة "حماس" وتنظيمي الدولة والقاعدة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن "العقوبات الجديدة تعزز قدرة الولايات المتحدة على محاربة الإرهاب واستهداف الإرهابيين وحلفائهم". بحسب تعبيره.

في السياق، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، انه من خلال اجرائتنا اليوم قمنا بفرض عقوبات على حرس الثورة الإيرانية وحزب الله والقاعدة وحماس