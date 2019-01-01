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الشعبية: تصريحات نتنياهو نهج احتلالي ثابت ومحاولة لجذب الناخبين

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 08:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية: تصريحات نتنياهو نهج احتلالي ثابت ومحاولة لجذب الناخبين


غزة / سما/

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن إعلان رئيس وزراء العدو "بنيامين نتنياهو" بسط السيادة " الإسرائيلية" على غور الأردن وشمال البحر الميت في حال تم انتخابه مجدداً، خطوة في سياقها العام لا يمكن فصلها عن الحرب العدوانية المعلنة على الشعب الفلسطيني ووجوده وأرضه القائمة على الاستيطان ومصادرة الأراضي كنهج ثابت للمنظومة الصهيونية، وفي سياقها الخاص فهي خطوة ذات أهداف انتخابية بحتة لدغدغة عواطف الناخب الصهيوني من أجل التصويت لنتنياهو في الانتخابات القادمة.

وشددت الجبهة على أن العدو الصهيوني ونتنياهو ليسا بحاجة لإعلان جديد عن بسط سيادتهم على أراضي الضفة والأغوار، لأنهم فعلياً يسيطرون بالكامل بقوة الإرهاب والعدوان والاستيطان، فالضفة عملياً تم قطع أوصالها بالاستيطان وعمليات السلب الصهيونية الممنهجة عبر بناء آلاف الوحدات الاستيطانية على أنقاض الأراضي والأملاك الفلسطينية، والتي زادت وتيرتها بعد التوقيع على اتفاقية أوسلو لتصبح كالمرض السرطاني الذي ينهش بأرضنا.

واعتبرت الجبهة أن المطلوب فلسطينياً هو إعادة تقييم التجربة النضالية برمتها، لصوغ استراتيجية كفاحية لمواجهة الهجمة الصهيونية الشاملة على أرضنا، وأولى الخطوات تبدأ بالتحلل من اتفاقات أوسلو الكارثية والاعتذار للشعب الفلسطيني، وإعادة تفعيل برنامج المقاومة الشاملة ضد الاحتلال.

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