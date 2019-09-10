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داخلية غزة: جهات مشبوهة تبث شائعات وأكاذيب بحق اللواء توفيق أبو نعيم

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 08:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة: جهات مشبوهة تبث شائعات وأكاذيب بحق اللواء توفيق أبو نعيم


غزة / سما/

قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة ،مساء اليوم الثلاثاء،  إن "جهات مشبوهة تبث شائعات وأكاذيب بحق وكيل الوزارة اللواء توفيق أبو نعيم؛ في محاولة للنيل منه والإساءة له".

وحذرت الوزارة في تصريح صحفي صادر عنها، من التعاطي مع هذه الاكاذيب والشائعات.

وفيما يلي نص التصريح الصحفي الصادر عن وزارة الداخلية:

 تصريح صحفي:

تقوم جهاتٌ مشبوهة ببث شائعاتٍ وأكاذيبَ بحق وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء توفيق أبو نعيم، وتشمل أخباراً كاذبة وبياناتٍ مزورة منسوبة للواء "أبو نعيم"؛ في محاولة يائسة للنيل منه والإساءة إلى شخصه.

نُحذر من التعاطي مع هذه الأكاذيب والشائعات، ونؤكد أن أي أخبار أو بيانات رسمية تصدر عن اللواء توفيق أبو نعيم يتم نشرها عبر المنابر الرسمية لوزارة الداخلية والأمن الوطني.

إياد البُزم
المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني
الثلاثاء 2019/9/10

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