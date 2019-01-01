عودة: نتنياهو خائف ونحن من سيُسقط حكمه وصفقاته

القدس المحتلة / سما /

قال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة يوم الثلاثاء، إنّ "نتنياهو يعمل بشكل منهجي على إغلاق الملفات التاريخية وتصفية القضية الفلسطينية وإلغاء إمكانية الحل السلمي على أساس الدولتين. ضم جزء من الأراضي المحتلة عام 1967 الى سيادة اسرائيل هو تثبيت الاحتلال والإجهاز على أي إمكانية للسلام وتطبيق صفقة القرن الأمريكية، والإعلان رسميًّا بأن إسرائيل تتخذ فعليًّا صفة دولة الأبرتهايد".

وأضاف عودة معقباً على المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء نتنياهو بقوله:"نتنياهو يطبّق نظام أبرتهايد، فهو يعمل بمساريْن خطيريْن، الأول نزع الشرعيّة عن المواطنين العرب والثاني ضم مناطق السلطة الفلسطينية الى اسرائيل.

وأكد: لدينا فرصة تاريخية لإسقاط نتنياهو ونهجه، وهو أن يتدفّق جماهيرنا بالحافلات والسيارات إلى صناديق الاقتراع. صوتنا سيكون حاسمًا بالقضاء على حقبة نتنياهو.