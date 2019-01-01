ترامب يقيل مستشار الأمن القومي جون بولتون

واشنطن /سما/

أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه تسلم استقالة بولتون هذا الصباح وسيعين مستشارا جديدا للأمن القومي الأسبوع المقبل.

وقال ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، "أخبرت جون بولتون ليلة أمس أننا لم نعد بحاجة إلى خدماته بعد الآن في البيت الأبيض"، مضيفا "كنت أختلف معه بشدة في العديد من اقتراحاته، كذلك العديد من المسؤولين في الإدارة".

وتابع قائلا "وبناء على ذلك، طلبت من بولتون الاستقالة، وتسلمتها منه صباح اليوم، وأشكره كثيرا على خدماته".

وأكد أنه "سيعلن عن اسم المرشح الجديد لمنصب مستشار الأمن القومي في الأسبوع المقبل".