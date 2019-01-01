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فتح ترد على تصريحات نتنياهو بشأن الاغوار والبحر الميت: كاذب محترف

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 07:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح ترد على تصريحات نتنياهو بشأن الاغوار والبحر الميت: كاذب محترف


غزة / سما /

عقبت حركة "فتح" على خطاب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي عبر فيه عن نيته في ضم غور الأردن وشمال البحر الميت للحدود الإسرائيلية، بالإضافة لبسط السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية.

وقالت فتح على لسان الناطق باسمها منير الجاغوب:" إن نتنياهو كاذب محترف، وهو على استعداد لتقديم الوعود لناخبيه المتطرفين رغم أنه يعلم علم اليقين أنّ وعوده لن تغيّر من الواقع شيئاً.

وتابع الجاغوب في بيان مقتضب له عبر صفحته على "الفيس بوك" رداً على تصريحات نتنياهو" لقد ضّمت حكوماتٌ إسرائيليةٌ سابقةٌ القدس منذ عشرات السنين واعلنت عن بسط السيادةِ عليها، لكن ذلك لم يغيّر من وضع القدس القانوني باعتبارها أرضاً محتلّة ولم يبدّل شيئاً من طابعها الفلسطيني".

وأكد "لكن من الواضح أن نتانياهو الذي يحظى بدعم مطلق من إدارة ترمب على استعداد للإقدام على أية مجازفة تكفل له الفوز في الانتخابات، حتى لو كان ثمنُها تعريض أمن وسلامة المنطقة وشعوبها للخطر، وأولهم الناخبون الإسرائيليون أنفسهم".

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