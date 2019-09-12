النيابة تلعن عن موعد عرض نتائج التحقيق بملف المرحومة إسراء غريب

رام الله / سما /

اعلنت النيابة العامة اليوم، انها ستعقد مؤتمرا صحفي ا لعرض ما توصلت إليه من نتائج ملف الدعوى الخاص بالمرحومة إسراء غريب وذلك يوم الخميس الموافق 12/9/2019 في تمام الساعة 12:00 ظهراً في قاعة المؤتمرات الحكومية – وزارة الاعلام - رام الله.

وأفادت النيابة العامة في بيان لها، ان ذلك يأتي على ضوء ما تم التوصل إليه من بينات بملف الدعوى وفقاً للقانون، وذلك بعد إٍستلام النيابة العامة لتقرير الطب الشرعي من جهة الاختصاص اليوم الثلاثاء، والذي تم إعداده من قبل الطبيب الشرعي المكلف صاحب الإختصاص المكاني الدكتور أشرف القاضي .