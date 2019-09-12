  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

النيابة تلعن عن موعد عرض نتائج التحقيق بملف المرحومة إسراء غريب

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
النيابة تلعن عن موعد عرض نتائج التحقيق بملف المرحومة إسراء غريب


رام الله / سما /

 اعلنت النيابة العامة اليوم، انها ستعقد مؤتمرا صحفي ا لعرض ما توصلت إليه من نتائج ملف الدعوى الخاص بالمرحومة إسراء غريب وذلك يوم الخميس الموافق 12/9/2019 في تمام الساعة 12:00 ظهراً في قاعة المؤتمرات الحكومية – وزارة الاعلام - رام الله.

وأفادت النيابة العامة في بيان لها، ان ذلك يأتي على ضوء ما تم التوصل إليه من بينات بملف الدعوى وفقاً للقانون، وذلك بعد إٍستلام النيابة العامة لتقرير الطب الشرعي من جهة الاختصاص اليوم الثلاثاء، والذي تم إعداده من قبل الطبيب الشرعي المكلف صاحب الإختصاص المكاني الدكتور أشرف القاضي .

الأكثر قراءة اليوم

مصادر تكشف عن حراك مصري مرتقب بشأن المصالحة نهاية الشهر

العمادي يشن هجوما على مصر: تكسب ماديا من الحصار على غزة والانقسام الفلسطيني

نتنياهو ينقل رسالة " تحذير أخيرة " الى حماس عبر مصر وهذا ما جاء فيها ..

إعلان قيام "دولة" عربية جديدة واستقبال طلبات المواطنة .. تعرف عليها

العثور على جثة شاب من غزة بنهر البوسنة والهرسك

فتح : العمادي يرسخ الانقلاب وانفصال غزة عن الوطن عبر تمويل تفاهمات التهدئة

قناة لبنانية تكشف رسالة من الرياض إلى حماس.. هذه مضامينها

الأخبار الرئيسية

نتنياهو : سنضم منطقة الأغوار وشمال البحر الميت الى إسرائيل حال تشكيلي الحكومة القادمة

كرينبول

كرينبول: أزمة الأونروا ليست مالية فقط ونواجه ضغوطا كبيرة وتدخلات غير مسبوقة من قبل إسرائيل

الامم المتحدة : الاقتصاد الفلسطيني على وشك الانهيار

كتائب القسام : احباط طائرة للاحتلال كانت في مهمة

نصرالله يحذر: "أي حرب على إيران ستؤدي إلى إشعال المنطقة ونهاية إسرائيل"