تمديد اعتقال ثمانية شبان وفتاتين وسط اجراءات مشددة

بيت لحم / سما /

قرر قاضي عسكري اسرائيلي تمديد اعتقال ثمانية شبان من قضاء رام الله كانوا قد اعتقلوا قبل نحو الاسبوعين ويخضعون للتحقيق في زنازين سجن المسكوبية.

وعلم من مصادر حقوقية ان عملية التمديد جرت من دون حضور المحاميين عن لاسرى من مؤسسة الضمير لحقوق الانسان محمود حسان وخضر دعيبس.

وقرر القاضي العسكري تمديد كل من قسام عبد الكريم البرغوثي وشقيقه كرمل وكنعان كنعان من قرية كوبر وربحي كراجة من قرية صفا واسرار وايسر معروف واحمد خاروف من قرية عين قينيا وقصي سلامة من رام الله وعلم ان قرارا عسكريا يمنع المحاميان من الضمير بزيارة الاسرى اضافة الى حظر المحامي من حضور جلسة التمديد بحضور الاسرى وبعد اخراجهم جرى ادخال المحامي الذي طالب بالعمل على نقل البرغوثي للمستشفى وهو يعاني من جروح جراء هجوم احد الكلاب البوليسية عليه اثناء اعتقاله من منزله هو ووالده وعلى تخفيض مدد التمديد الا انه جرى رفض الطلبين.

كما جرى تمديد الاسيرتين ميس ابو غوش من مخيم قلنديا وسماح جرادات لمدة ثمانية ايام ايضا وقد بررت النيابة العسكرية اجراءتها بان ضرورات التحقيق تفتضي ذلك وهي بحاجة الى مزيد من الوقت لاستمرار التحقيق.

وافيد من مؤسسة الضمير ان هناك قلق شديد على صحة الاسرى جميعهم من جراء مواصلة التحقيق والتعرض لاساليب تعذيب شديدة حيث يعاني الاسرى اوجاع في الظهر والرأس والمعدة من قلة النوم والطعام. ومعظم المعتقلين اما طلبة في جامعة بير زيت او حديثي التخرج منها .