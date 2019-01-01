لائحة اتهام بحق الدكتورة البرغوثي بتهمة التحريض وتأييد حسن نصر الله

بيت لحم / سما /

قدمت النيابة العسكرية الاسرائيلية في محكمة عوفر لائحة اتهام بحق الدكتورة وداد البرغوثي محاضرة الاعلام في جامعة بير زيت وهي من سكان قرية كوبر قضاء رام الله.

وحسب مؤسسة الضمير الحقوقية حيث يتولى محاموها الدفاع عن الدكتورة البرغوثي فقد تضمنت اللائحة تهم التحريض والاشادة بشهداء الشعب الفلسطيني وقريتها وخاصة الشهيد صالح البرغوثي من خلال نشرها لقصائد على موقعها في التواصل الاجتماعي كما تضمنت اللائحة بتاييد امين عام حزب الله الشيخ حسن نصر الله من خلال الاشادة به في خاطرة بمناسبة عيد ميلاده.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الدكتورة البرغوثي من منزلها قبل نحو عشرة ايام بعد مرور يوم على اعتقال نجلها الاكبر كرمل واسبوعين على اعتقال نجلها الاصغر قسام اللذان لا زالا يخضعان لتحقيق مكثف في مركز تحقيق المسكوبية في ظروف مشددة