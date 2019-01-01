  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لائحة اتهام بحق الدكتورة البرغوثي بتهمة التحريض وتأييد حسن نصر الله

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 06:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
لائحة اتهام بحق الدكتورة البرغوثي بتهمة التحريض وتأييد حسن نصر الله


بيت لحم / سما /

 قدمت النيابة العسكرية الاسرائيلية في محكمة عوفر لائحة اتهام بحق الدكتورة وداد البرغوثي محاضرة الاعلام في جامعة بير زيت وهي من سكان قرية كوبر قضاء رام الله.

وحسب مؤسسة الضمير الحقوقية حيث يتولى محاموها الدفاع عن الدكتورة البرغوثي فقد تضمنت اللائحة تهم التحريض والاشادة بشهداء الشعب الفلسطيني وقريتها وخاصة الشهيد صالح البرغوثي من خلال نشرها لقصائد على موقعها في التواصل الاجتماعي كما تضمنت اللائحة بتاييد امين عام حزب الله الشيخ حسن نصر الله من خلال الاشادة به في خاطرة بمناسبة عيد ميلاده.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الدكتورة البرغوثي من منزلها قبل نحو عشرة ايام بعد مرور يوم على اعتقال نجلها الاكبر كرمل واسبوعين على اعتقال نجلها الاصغر قسام اللذان لا زالا يخضعان لتحقيق مكثف في مركز تحقيق المسكوبية في ظروف مشددة

الأكثر قراءة اليوم

مصادر تكشف عن حراك مصري مرتقب بشأن المصالحة نهاية الشهر

العمادي يشن هجوما على مصر: تكسب ماديا من الحصار على غزة والانقسام الفلسطيني

نتنياهو ينقل رسالة " تحذير أخيرة " الى حماس عبر مصر وهذا ما جاء فيها ..

إعلان قيام "دولة" عربية جديدة واستقبال طلبات المواطنة .. تعرف عليها

العثور على جثة شاب من غزة بنهر البوسنة والهرسك

فتح : العمادي يرسخ الانقلاب وانفصال غزة عن الوطن عبر تمويل تفاهمات التهدئة

قناة لبنانية تكشف رسالة من الرياض إلى حماس.. هذه مضامينها

الأخبار الرئيسية

نتنياهو : سنضم منطقة الأغوار وشمال البحر الميت الى إسرائيل حال تشكيلي الحكومة القادمة

كرينبول

كرينبول: أزمة الأونروا ليست مالية فقط ونواجه ضغوطا كبيرة وتدخلات غير مسبوقة من قبل إسرائيل

الامم المتحدة : الاقتصاد الفلسطيني على وشك الانهيار

كتائب القسام : احباط طائرة للاحتلال كانت في مهمة

نصرالله يحذر: "أي حرب على إيران ستؤدي إلى إشعال المنطقة ونهاية إسرائيل"