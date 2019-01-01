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المخيمات في قطاع عزة تنتفض دعما للأونروا ورفضا لمحاولات تصفيتها

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
المخيمات في قطاع عزة تنتفض دعما للأونروا ورفضا لمحاولات تصفيتها


غزة /سما/


طالبت اللجان الشعبية في مخيمات قطاع غزة الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتريش العمل على حماية الأونروا من مخططات تصفيتها وانهاء دورها من خلال الغاء تفويضها او تغييره .
ودعت اللجان الشعبية خلال وقفات تضامنية دعماً للأونروا نظمتها صباح اليوم بدعوة من دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير امام مقرات وكالة الغوث الدولية الدول الاعضاء في الامم المتحدة التصويت لصالح قرار تجديد تفويض ولاية عمل الاونروا وقطع الطريق امام المساعي الامريكية الاسرائيلية لإنهاء دورها .


وشارك في الوقفات الاحتجاجية التي تزامنت مع اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة جماهير حاشدة و ممثلين عن الفصائل واللجان الشعبية وشخصيات وطنية واجتماعية ووجهاء ومخاتير واكاديميين رفعت في الاعتصام الشعارات الداعمة للأونروا والمنددة  بسياسات الإدارة الاميركية وحكومة الاحتلال  الاسرائيلي الرامية الى انهاء عمل الأونروا عبر تجفيف مواردها والغاء تفويضها كمدخل لتصفية قضية اللاجئين
واكدت اللجان الشعبية ان مخطط تصفية الأونروا لن يمر ، وان المخيمات ستبقى رأس الحربة لإسقاط  كل المشاريع التصفوية التي تستهدف قضية اللاجئين .
وذكّرت اللجان المجتمع الدولي بان الأونروا انشأت لتقديم الخدمات التعليمية والصحية والاغاثية والحماية والتنمية للاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194 ، مؤكدة على ان غياب الحل السياسي لقضية اللاجئين وتعطيل تطبيق القرار 194 يفرض على الدول الاعضاء في الامم المتحدة تجديد ولاية تفويضها الممنوح لها بالقرار302  لحين عودتهم الى ديارهم .


وحذرت اللجان الشعبية من خطورة تعطيل عمل الاونروا او استهدافها  داعية الدول المانحة الوفاء بالتزاماتها المالية  والتبرع بتمويل اضافي يمكن الاونروا من تجاوز ازمتها المالية وتغطية عجزها المالي بما يضمن استمرارية خدماتها  داعية الدول التي جمدت مساعداتها اعن الاونروا لعدول عن قرارها واستئناف دعمها .
واكدت على ان التصويت الساحق على تجديد التفويض للأونروا هو الرد الطبيعي الذي يعبر عن الإرادة الدولية في مواجهة مخططات الإدارة الأمريكية وسلطة الاحتلال تفكيك النظام الدولي ومنظمات وقرارات الأمم المتحدة".


فيما طالب اللاجئون الفلسطينيون مجلس وزراء الخارجية العرب والمجتمع الدولي دعم الأونروا في تجاوز ازمتها المالية واستمرارية خدماتها  لحين عودتهم الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 والتصويت لصالح قرار تجديد تفويضها ولاية عملها  لثلاث سنوات قادمة . 
ورفض المشاركون اي مشاريع تصفوية من شأنها ان تقلص من وجود الاونروا واغلاق مؤسساتها التعليمية والصحية والاجتماعية .
من جهته أكد مدير عام المخيمات في المحافظات الجنوبية د. عادل منصور ان الوقفات التضامنية  التي نظمتها اللجان الشعبية في مخيمات قطاع غزة الثمانية تأتي ضمن خطة التحرك التي اعدتها دائرة شؤون اللاجئين التي اقرتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لدعم تجديد تفويض عمل ولاية الأونروا .
 

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