النقل والمواصلات تطلق خدمة دفع المخالفات المرورية في دوائرها

رام الله / سما /

أطلقت وزارة النقل والمواصلات وفي اطار التخفيف على المواطنين والمراجعين خدمة دفع المخالفات المرورية في كافة دوائرها في جميع المحافظات.

وقالت وزارة النقل والمواصلات انه بعد الدراسة وفي اطار التخفيف على المواطنين والمراجعين والتسهيل عليهم وبالاتفاق مع كافة الجهات الشريكة تم إطلاق خدمة دفع المخالفات المرورية.

وأشارت الوزارة الى ان تعليمات وزير النقل والمواصلات عاصم سالم ومدير عام الترخيص يحيى عكوبة بضرورة تقديم افضل الخدمات للمواطنين حيث يقوم المواطن سابقا بالتوجه الى الدوائر الحكومية المختصة في دفع المخالفات ومن ثم العودة لدوائر الترخيص بهدف إصدار الرخص الشخصية وبعد اطلاق هذه الخدمة بإمكان المواطن الحصول على كافة الخدمات من سلطة الترخيص بعد الاتفاق مع الجهات الشريكة .

وأكدت الوزارة على المضي قدوماً في السعي لتطوير وتقديم افضل الخدمات للمواطنين في اطار أهداف ورؤية الوزارة وسلطة الترخيص لإنجاز مهام المراجعين باقل جهد وتوفير الوقت عليهم وتسهيل خدماتهم.