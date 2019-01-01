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وزير التنمية: نعمل نحو تعزيز الصمود الاجتماعي وتطوير برامج عمل الوزارة

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير التنمية: نعمل نحو تعزيز الصمود الاجتماعي وتطوير برامج عمل الوزارة


رام الله / سما /

 أكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني رؤية واستراتيجية عمل الوزارة نحو تعزيز الصمود الاجتماعي، وتطوير برامج عملها وصولا للحماية الاجتماعية، والانتقال من حالة الاحتياج إلى الانتاج ضمن برامجها المختلفة التي تقدمها لكافة المستفيدين .

وقدم مجدلاني خلال لقائه وفد منظمة العمل الدولية، اليوم الثلاثاء، شرحا عن برامج الوزارة المختلفة وما تقدمه من خدمات، مشيرا إلى خطة الوزارة الجديدة وكذلك العمل على تعديل مجموعة من القوانين والتشريعات سواء الخاصة بالطفل والمرأة والمعاقين .

وأكد أهمية العمل والشراكة مع منظمة العمل الدولية، حيث إن الوزارة منفتحة على أكبر عدد ممكن من الشركاء المحليين والدوليين، متطرقا إلى البوابة الموحدة للمساعدات التي تضمن الشفافية والنزاهة بالعمل .

وأشار إلى مجالس التخطيط التي تعمل عليها الوزارة مع المكونات المجتمعية تحت شعار شركاء بالتخطيط والتنفيذ والرقابة.

من جانبه، أكد وفد وزارة العمل الدولية على التقاطع مع برامج الوزارة واهمية التنسيق والعمل المشترك، خصوصا في مجال الحماية الاجتماعية مشيدين بدور الوزارة والخدمات التي تقدمها للفئات المستهدفة.

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