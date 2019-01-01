مناورة لجيش الاحتلال في مزارع شبعا اللبنانية

القدس المحتلة / سما /

يجري الجيش الإسرائيلي مناورة واسعة في مزارع شبعا المحتلة بالقطاع الشرقي من جنوب لبنان، بحسب مصادر عسكرية وأمنية وسكان في لبنان.

وتردد في منطقة القطاع الشرقي بجنوب لبنان يوم الثلاثاء، دوي انفجارات قوية وقعت في مزارع شبعا المحتلة من قبل الاحتلال منذ العام 1967.

وقال مصدر عسكري لبناني، إن هذه الانفجارات "ناجمة عن مناورة واسعة يقوم بها الجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا".

وتابع أن المناورة تشارك فيها المدفعية الثقيلة والدبابات والطيران الحربي والاستكشافي.

وذكر مواطنون لبنانيون في قرى شبعا وكفرشوبا وحلتا والمجيدية المتاخمة لمزارع شبعا أن دوي قذائف المدفعية الثقيلة تردد بوضوح في قراهم.

وأشار هؤلاء إلى أنهم شاهدوا أعمدة دخان القذائف المدفعية، التي كانت تنفجر وسط مزارع شبعا وقرب خط تماس المزارع مع المناطق المحاذية.

وأكد مصدر في قوى الأمن الداخلي أن قذائف الاحتلال لم تتجاوز المزارع.

وأكد المصدر الأمني أن طائرات استطلاع وطائرات حربية إسرائيلية خرقت أجواء لبنان في القطاع الشرقي من جنوب لبنان خلال المناورة.

وأحصى المصدر سقوط حوالي 30 قذيفة مدفعية من عيار (155 ملم) في الجانب المحتل من مزارع شبعا.

ويسود هدوء حذر في المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل بعد توتر دام لأيام بين حزب الله والاحتلال.