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"الجهاد" تستنكر قرار الرئيس عباس بحل هيئة شئون العشائر في غزة

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الجهاد" تستنكر قرار الرئيس عباس بحل هيئة شئون العشائر في غزة


غزة / سما/

 استنكرت حركة الجهاد في فلسطين يوم الثلاثاء، قرار الرئيس محمود عباس بحل هيئة شئون العشائر في قطاع غزة.

وقالت الجهاد في تصريحٍ صحفي، إنّ الهيئة العليا لشؤون العشائر بقطاع غزة، كان لها دور مهم وبارز في حماية المجتمع وتعزيز السلم الأهلي، وأدوار وطنية مميزة في مسيرات العودة ومواجهة المؤامرات الهادفة لتصفية الحقوق الوطنية وفي مقدمتها "صفقة ترامب". 

وعبرت، عن تضامننا مع الوجهاء وأعضاء الهيئة فإننا نؤكد على ضرورة استمرار دورهم ، مطالبة بإعادة النظر في هذا القرار وآثاره السلبية.

إليكم نص البيان كاملاً..

بِسم الله الرحمن الرحيم 
تصريح صحفي 
نستنكر قرار حل لجنة شؤون العشائر
 
تستنكر حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين قرار رئيس السلطة الفلسطينية القاضي بحل الهيئة العليا لشؤون العشائر بقطاع غزة، والتي كان لها دور مهم وبارز في حماية المجتمع وتعزيز السلم الأهلي. كما لها أدوار وطنية مميزة في مسيرات العودة ومواجهة المؤامرات الهادفة لتصفية الحقوق الوطنية وفي مقدمتها "صفقة ترمب". 
إننا إذ نعبر عن تضامننا مع الوجهاء وأعضاء الهيئة فإننا نؤكد على ضرورة استمرار دورهم ، وفي ذات الوقت نطالب بإعادة النظر في هذا القرار وآثاره السلبية. 
حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين 
الثلاثاء 11 محرم 1441هـ، 2019/9/10م

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