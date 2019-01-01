معلومات تكشف لأول مرة عن القيادي بحماس المعتقل في السعودية

سما / وكالات/

كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، معلومات لأول مرة عن القيادي في الحركة محمد الخضري الذي اعتقله الأمن السعودي مؤخرًا.

وكتب أبو مرزوق في تغريده له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أن الخضري هو أول ممثل لحركة حماس في المملكة العربية السعودية.

وقال عن الخضري، بأنه مجاهد وطبيب ودبلوماسي، مطالبًا السعودية بإطلاق سراحه.

وأرفق أبو مرزوق صورة تظهر العاهل السعودي السابق الملك عبد الله، مع الشهيد الشيخ أحمد ياسين، والخضري في لقاء تأدية فريضة الحج عام 1988 وبدعوة خاصة من ولي العهد آنذاك.

وأمس الإثنين، أعلنت حركة حماس عن اعتقال جهاز أمن الدولة السعودي القيادي فيها محمد صالح الخضري المقيم في جدّة منذ نحو ثلاثة عقود، حيث كان مسؤولاً عن إدارة العلاقة مع السعودية على مدى عقدين من الزمان، كما تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة، واصفة اعتقاله بالخطوة الغريبة والمستهجنة.