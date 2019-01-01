الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاربعاء

غزة / سما /

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزّة اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح البري الواقع جنوب قطاع غزة ليوم غدٍ الأربعاء.

وقالت الداخلية في بيان صحفي، إنّ "السفر يوم غدٍ عبر معبر رفح سيكون للمتبقي من الحافلة الرابعة + الحافلتان: الخامسة والسادسة من كشف (9/8).

وطالبت داخلية غزّة، بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وحجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

ودعت لضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

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