وزارة الشباب والرياضة بغزة تعلن عن أسماء المستفيدين من قرض الزواج للعام 2019

غزة / سما /

أعلنت وزارة الشباب والرياضة في قطاع غزة و صندوق دعم الشباب الفلسطيني عن أسماء المستفيدين من قرض الزواج للعام 2019 .

وأكدت الوزارة أنه استفاد (120) شاباً من قرض الزواج، بعد إجراء القرعة العلنية الدورية في قاعة المدرج الجنوبي بملعب فلسطين بغزة صباح اليوم الثلاثاء، وحضر القرعة المئات من الشباب المسجلين للحصول على القرض.

كما حضر القرعة أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة - رئيس مجلس إدارة صندوق دعم الشباب، وعصام الهبيل مدير عام الصندوق، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق د. رائد صالحية ووجدي عزام، وعبد الله شرشرة المستشار القانوني في الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، والمدراء وموظفي الوزارة.

بدوره، أكد أحمد محيسن وكيل الوزارة على دور الوزارة في تقديم برامج متنوعة لخدمة الشباب، وتوفير البيئة المناسبة لانطلاق العمل الشبابي في التدريب والتأهيل وتنفيذ المبادرات، كما تطرق محيسن إلى الأنشطة الرياضية ودعم الأندية ورعاية البطولات للناشئين.

وفيما يخص صندوق دعم الشباب أوضح محيسن أن الجهود تبذل من أجل زيادة الدعم المالي للبرامج وخاصة قروض الزواج كونها تخفف من الأعباء المادية الكبيرة على الشباب المقبلين على الزواج، وأوضح أن إدارة الصندوق اتخذت عدة مبادرات من أجل البدء في التحرك لتعزيز موازنة الصندوق خلال الفترة القريبة القادمة.

وتمنى أن تشارك مؤسسات القطاع الخاص في دعم الصندوق حتى يساهم في تجاوز المرحلة الصعبة التي يعيشها الشباب بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة والحصار والعدوان.

يذكر أن صندوق دعم الشباب ينظم دورياً قرعة علنية لاختيار المستفيدين من قروض الزواج ويقدم قرضاً حسناً بقيمة (2000) دولار تسدد بواقع (50) دولار شهرياً، وهو قسط ميسر نظراً للظروف الصعبة، وقد بلغ بذلك عدد المستفيدين هذا العام (289) شاباً بينما بلغ العدد الإجمالي منذ انطلاق الصندوق (2782) شاباً.

وفيما يلي اسماء المستفيدين:





































