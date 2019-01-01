الشرطة تتلف 100مركبة غير قانونية غرب رام الله

رام الله / سما /

أتلفت الشرطة اليوم وبإسناد من الأجهزة الأمنية 100 مركبة غير قانونية، وقبضت على 10 أشخاص مطلوبين صادر بحقهم 27 مذكرة قضائية، خلال إجراءات أمنية لفرض الأمن والنظام العام في بلدتي قبيا وبدرس غرب رام الله.

وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأن قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية وبالتعاون مع قيادة المنطقة والعمليات المشتركة منذ ساعات الصباح الباكر نفذت إجراءات أمنية لفرض الأمن والنظام العام وبسط سيادة القانون، والقضاء على الظواهر السلبية وضبط المركبات غير القانونية وملاحقة الفارين من وجه العدالة في بلدة قبيا وبدرس.

وطالبت المواطنين إلى عدم اقتناء أو قيادة أي مركبة غير قانونية، لخطورة هذه المركبات في تعريض حياة سائقيها وحياة الآخرين للخطر.