والد الاسير مالك اشتية يناشد التدخل لإطلاق سراحه

نابلس / سما /

ناشد بلال اشتية والد الاسير المريض مالك اشتية من قرية تل غرب نابلس، المنظمات الحقوقية والإنسانية التدخل العاجل للإفراج عن ابنه الذي اعتقلته قوات الاحتلال، فجر الاثنين الماضي.

وأوضح اشتية أن الحالة الصحية لابنه خطرة، حيث يعاني من مشاكل في القلب، وظهرت هذه المشاكل نتيجة الأوضاع الصعبة والمتوتر، بسبب اعتقال شقيقيه معاذ ومجد.

وأضاف أن اعتقال ابنه جاء بعد ساعات من خروجه من المستشفى العربي التخصصي في نابلس، والذي دخله بسبب تعرضه لنوبة قلبية قبل يومين.

واكد أن ابنه يعيش حياة جامعية عادية، وان الاحتلال اعتقله دون سبب، لافتًا الى انه اعتقل خمس مرات سابقًا.