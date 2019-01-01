هيئة الأسرى تتخذ خطوات قانونية للمطالبة باسترداد جثمان بسام السايح

رام الله / سما /

قال مدير دائرة الاعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين ثائر شريتح، إن الهيئة اتخذت خطوات قانونية للمطالبة باسترداد جثمان الأسير بسام السايح الذي ارتقى أمس الأول في سجون الاحتلال، معتبرًا أن ما حدث مع السايح جريمة طبية مخطط لها من قبل الاحتلال منذ أربع سنوات بعدم تقديم العلاج اللازم له.

وأضاف شريتح في حديث لإذاعة إن شرطة الاحتلال قررت تشريح جثمان الأسير السايح، موضحًا أن الساعات القادمة ستكشف حضور طبيب فلسطيني لعملية التشريح من عدمه.

وفيما يتعلق بتصعيد الاحتلال بحق الأسرى، سيما في سجن جلبوع، أضاف شريتح أن ادارة مصلحة سجون الاحتلال لم تلتزم بالاتفاق الذي يقضي بإزالة أجهزة التشويش من السجن واذا ما استمر ذلك فإن الأسرى سيشرعون خلال الأيام القادمة باجراءات تصعيدية تتمثل بإرجاع وجبات الطعام واغلاق كافة الاقسام وقد تصل لعصيان شامل في سجون الاحتلال.

وأشار مدير دائرة الاعلام في هيئة شؤون الأسرى، إلى أن ستة أسرى في سجون الاحتلال يواصلون الاضراب المفتوح عن الطعام احتجاجًا على اعتقالهم الاداري، محذرًا في السياق من التداعيات الصحية الخطيرة الناجمة عن استمرار الاضراب، خاصة حالة الأسير أحمد غنام المضرب منذ شهرين ويعاني من مرض السرطان.