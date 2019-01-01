  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رأفت: اجتماع لـ"تنفيذية المنظمة" الاحد وهذا ما سيؤكده خطاب الرئيس في الأمم المتحدة

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
رأفت: اجتماع لـ"تنفيذية المنظمة" الاحد وهذا ما سيؤكده خطاب الرئيس في الأمم المتحدة


رام الله / سما /

 قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، إن خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة الشهر الجاري سيؤكد على الرفض الفلسطيني المطلق لما تسمى "صفقة القرن" والمخططات الأمريكية الاسرائيلية لتصفية مشروعنا الوطني.

واضاف رافت في تصريحات "لإذاعة فلسطين" ان سيادته سيجدد التاكيد في خطابه الدعوة لعقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية وسيؤكد من جديد أن الجانب الفلسطيني لن يبقى ملتزما من جانب واحد في الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل التي لم تلتزم بالمطلق بهذه الاتفاقيات.

الى ذلك، أشار رأفت أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستعقد اجتماعا لها الأحد القادم، في اطار التحضير توجه السيد الرئيس لنيويورك والقاءه كلمة في للامم المتحدة نهاية الشهر الجاري.

من جهة ثانية، دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت كافة مؤسسات حقوق الانسان في العالم والمجتمع الدولي للضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن جميع الجثامين المحتجزة سواء في ما تسمى مقابر الأرقام وتلك التي في ثلاجات الاحتلال باعتبار ذلك يُعدّ انتهاكا لحقوق شعبنا.

وقال رأفت إن حكومة الاحتلال تعمل على مصادرة اراضي الضفة وبناء المستوطنات في محاولة لضمها، مؤكدا في السياق تمسك القيادة بحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية المتمثلة بضرورة انهاء الاحتلال لأراضي عام 1967، وتمكين شعبنا من اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

الأكثر قراءة اليوم

مصادر تكشف عن حراك مصري مرتقب بشأن المصالحة نهاية الشهر

العمادي يشن هجوما على مصر: تكسب ماديا من الحصار على غزة والانقسام الفلسطيني

"لم يشفع له سِنّه".. حماس تطالب السعودية بالإفراج عن أحد قياداتها

بالصور.. تفاصيل اجتماع قيادة حماس والفصائل مع الوفد المصري في غزة

إعلان قيام "دولة" عربية جديدة واستقبال طلبات المواطنة .. تعرف عليها

قرارات مجلس الوزراء.. تكليف جميع الوزارات بتحديث بيانات موظفيها في غزة

العثور على جثة شاب من غزة بنهر البوسنة والهرسك

الأخبار الرئيسية

الامم المتحدة : الاقتصاد الفلسطيني على وشك الانهيار

كتائب القسام : احباط طائرة للاحتلال كانت في مهمة

نصرالله يحذر: "أي حرب على إيران ستؤدي إلى إشعال المنطقة ونهاية إسرائيل"

نتنياهو

نتنياهو ينقل رسالة " تحذير أخيرة " الى حماس عبر مصر وهذا ما جاء فيها ..

thumb

فتح : العمادي يرسخ الانقلاب وانفصال غزة عن الوطن عبر تمويل تفاهمات التهدئة