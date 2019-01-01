رأفت: اجتماع لـ"تنفيذية المنظمة" الاحد وهذا ما سيؤكده خطاب الرئيس في الأمم المتحدة

رام الله / سما /

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، إن خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة الشهر الجاري سيؤكد على الرفض الفلسطيني المطلق لما تسمى "صفقة القرن" والمخططات الأمريكية الاسرائيلية لتصفية مشروعنا الوطني.

واضاف رافت في تصريحات "لإذاعة فلسطين" ان سيادته سيجدد التاكيد في خطابه الدعوة لعقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية وسيؤكد من جديد أن الجانب الفلسطيني لن يبقى ملتزما من جانب واحد في الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل التي لم تلتزم بالمطلق بهذه الاتفاقيات.

الى ذلك، أشار رأفت أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستعقد اجتماعا لها الأحد القادم، في اطار التحضير توجه السيد الرئيس لنيويورك والقاءه كلمة في للامم المتحدة نهاية الشهر الجاري.

من جهة ثانية، دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت كافة مؤسسات حقوق الانسان في العالم والمجتمع الدولي للضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن جميع الجثامين المحتجزة سواء في ما تسمى مقابر الأرقام وتلك التي في ثلاجات الاحتلال باعتبار ذلك يُعدّ انتهاكا لحقوق شعبنا.

وقال رأفت إن حكومة الاحتلال تعمل على مصادرة اراضي الضفة وبناء المستوطنات في محاولة لضمها، مؤكدا في السياق تمسك القيادة بحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية المتمثلة بضرورة انهاء الاحتلال لأراضي عام 1967، وتمكين شعبنا من اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.