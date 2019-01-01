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شهاب احتجاز جثامين الشهداء انتهاك صارخ لأبسط حقوق الانسان

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

أدان النائب عن كتلة التغيير والإصلاح د. محمد شهاب قرار المحكمة العليا الاسرائيلية الذي يجيز لسلطات الاحتلال استمرار احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، معتبراً ذلك جريمة صهيونية ومخالفة لكل المعايير الإنسانية وانتهاك صارخ لأبسط حقوق الانسان.

وقال شهاب في تصريح خاص للدائرة الإعلامية بالكتلة (10-9):" ان قرار المحكمة الاسرائيلية  العليا إيقاف تسليم جثامين الشهداء المحتجزين لدي الاحتلال انتهاك صارخ حقوق الإنسان، ويؤكد همجية الاحتلال انتهاكه كافة القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية والأخلاقية"

وأكد النائب شهاب أن الشعب الفلسطيني بجميع فئاته يقف إلى جانب عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم

دعا النائب شهاب المؤسسات الدولية والحقوقية للضغط على الاحتلال والتحرك العاجل للإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة، معتبراً حجز جثامين الشهداء انتهاك واضح وصارخ لأبسط حقوق الانسان.

#المحكمة العليا #جثامين الشهداء

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