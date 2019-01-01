تنافس شرس بين باريس سان جيرمان وتوتنهام لضم ديبالا

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء عن معركة بين كبرى الأندية الأوروبية للتعاقد مع باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس الإيطالي في سوق الانتقالات الشتوية في شهر يناير القادم.

وقالت صحيفة “توتوسبورت” الإيطالية أن باريس سان جيرمان وتوتنهام من أبرز الأندية التي تسعى للحصول على خدمات اللاعب الأرجنتيني بعد فشل رحيله في الانتقالات الصيفية الأخيرة.

واجتذب ديبالا اهتماماً كبيراً من كلا الناديين في وقت متأخر من الصيف ، لكن باريس سان جيرمان لم يتمكن من بيع نيمار لتمويل هذه الصفقة ، في حين لم يوافق توتنهام على الشروط الشخصية.

وعلى الرغم من قرار بالبقاء في مدينة تورينو خلال هذا الصيف ، إلا أن باولو ديبالا لم يلعب سوى 14 دقيقة فقط في الدوري الإيطالي بسبب الزحمة الكبيرة للغاية بين المهاجمين فريق السيدة العجوز.

تجدر الإشارة إلى أن مانشستر يونايتد كان قد تخلى عن صفقة ديبالا بسبب مطالب اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً ، حيث أراد الحصول على مبلغ 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد.