الرجوب معجب بالسيسي وابن سلمان ورابين.. لهذه الأسباب (شاهد)

رام الله / سما /

وصف القيادي في حركة فتح، جبريل الرجوب، الرئيس المصري بأنه أعظم من تصدى للإسلام السياسي.

وقال الرجوب، وهو أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، في حوار مطول مع "آي24" الإسرائيلي، إن السيسي أعظم من تصدى للإسلام السياسي في المنقطة العربية، وأفشله.

كما وصف، الرجوب، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بأنه "رجل ليبرالي واعد"، لإنجاز إصلاحات ديمقراطية، لتقديم السعودية كدولة حضارية عصرية".

فيما رأى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إسحاق رابين، بأنه كان صادقا واضحا، وليس له علاقة بالتكتيك في حينه مع الفلسطينيين.