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عائلة القذافي تطالب الاتحاد الأفريقي بفتح تحقيق في اغتياله

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة القذافي تطالب الاتحاد الأفريقي بفتح تحقيق في اغتياله


طرابلس / وكالات /

أصدرت عائلة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بيانا، طالبت خلاله من أعضاء الاتحاد الأفريقي بتشكيل لجنة تحقيق قارية وفتح ملف اغتياله، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 20 على تأسيس الاتحاد.
وأبرزت عائلة القذافي، خلال البيان المنشور على الصفحة الرسمية الناطقة باسم العائلة على موقع التواصل “فيسبوك”، إسهاماته في تأسيس الاتحاد ودعم قضايا القارة الأفريقية، مهنأة القارة الأفريقية بحلول الذكرى الـ 20 لتأسيس الاتحاد، وذلك حسب وكالة “أفريقيا” الإخبارية.
واختتمت عائلة القذافي، البيان بتذكير من وصفتهم بـ”كافة الشرفاء الأفارقة” بواجبهم التاريخي حيال هذا الملف والذي لن يمر مرور الكرام طال الزمان أم قصر، وفقا لنص البيان.
وقامت ثورة ضد نظام معمر القذافي في 15 فبراير/شباط 2011، حتى قتله متظاهرون فى مدينة سرت يوم 20 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2011، لتنتهي مسيرة القذافي الذي أثر كثيرا في ليبيا وفي سياساتها.

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