قناة لبنانية تكشف رسالة من الرياض إلى حماس.. هذه مضامينها

الرياض / وكالات /

كشفت قناة لبنانية، أن السعودية وجهت رسالة إلى حركة حماس، طالبت فيها الحركة بقطع العلاقة مع إيران دون مقابل.

ونقلت قناة الميادين، عن مصادر بالحركة، أن الرسالة الأخيرة من السعوديين، إلى حماس، وجهت إليها قبل توجه وفد قيادي من الحركة إلى طهران مؤخرا.

وأشارت إلى أنه عند السؤال من حركة حماس، حول مقابل قطع العلاقة مع إيران، ردت الرياض "لاشيء".



ولفتت إلى أن عدد المعتقلين التابعين لحماس في السعودية، 60 شخصا، موضحة أن من بين المعتقلين أعضاء لجنة تنفيذية (مكتب سياسي) وأعضاء في مجلس الشورى العام للحركة.

وأضافت القناة، أن "محمد الخضري الذي أعلنت عن اعتقاله حركة حماس في السعودية، تولى رئاسة مجلس الشورى المركزي مرات عديدة، وأن السلطات السعودية صادرت أصولا مالية لحركة حماس داخل المملكة".

وأوضحت، أن السلطات السعودية، وضعت يدها على شركات ومؤسسات تتبع لأشخاص ينتمون أو يشتبه بانتمائهم لحماس.

ولأول مرة، كشفت حركة حماس، أمس الاثنين، في بيان رسمي عن قيام الرياض باعتقال أحد أبرز قيادييها المقيمين في السعودية، ونجله، إضافة إلى آخرين، رافضة الاستجابة لكل الوساطات التي تدخلت للإفراج عنهم.



وقالت الحركة إن جهاز مباحث أمن الدولة السعودي، اعتقل في الرابع من نيسان/ أبريل الماضي، محمد صالح الخضري، المقيم في جدّة منذ نحو ثلاثة عقود.



وشددت "حماس" في بيانها على أنها "التزمت الصمت على مدى خمسة شهور ونيّف، لإفساح المجال أمام الاتصالات الدبلوماسية، ومساعي الوسطاء، لكنها لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن، لذا تجد الحركة نفسها مضطرّة للإعلان عن ذلك، مطالبة السلطات السعودية، بإطلاق سراح الأخ الخضري ونجله، والمعتقلين الفلسطينيين كافة".