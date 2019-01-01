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نتنياهو يكشف عن اعلان دراماتيكي اّخر

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يكشف عن اعلان دراماتيكي اّخر


القدس المحتلة/سما/

ذكرت مصادر اسرائيلية ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيشكف مساء اليوم عن اعلان دراماتيكي .

وأصدر نتنياهو بياناً مشابهاً الليلة الماضية أعلن فيه أن إسرائيل قد كشفت عن عدد من المواقع السرية في إيران.

وذكرت المواقع ان حزب الليكود اعلن انه نتنياهو سيلقي اعلانا هاما إلى وسائل الإعلام في الساعة الخامسة مساء اليوم ووصفوا البيان بأنه "دراماتيكي" دون الافصاح عن فحواه.

وكان نتنياهو عقد امس مؤتمرا صحفيا تطرق فيها الى مساعي ايران النووية، وهي الخطوة التي لاقت معارضة من قبل خصومه في الاحزاب الاخرى وقالوا انه يستغل ذلك لاغراض انتخابية .

كما وجهت قيادة الجيش الاسرائيلي والموساد انتقادات لما يفعله نتنياهو، وقالوا انه يستغل اسرار امنية في حملته الانتخابية .

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