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وقفة لدعم الصيادين بغزة

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة لدعم الصيادين بغزة


غزة / سما /

 نظمت كتلة الوحدة العمالية التابعة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، وقفة تضامنية وداعمة للصيادين الفلسطينيين في ظل ما يتعرضون له من اعتداءات إسرائيلية.

ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمت في ميناء غزة، لافتات تؤكد على رفضهم الحصار البحري واستمرار استهداف الصيادين من قبل سلطات الاحتلال، وضرورة العمل على حمايتهم من قبل الجهات الدولية.

وقال أحد المتحدثين باسم الكتلة، إن استمرار استهداف الصيادين من قبل قوات الاحتلال يمثل خرقًا لكل القوانين الدولية والإنسانية التي تكفل حقهم في العمل وكسب قوت يومهم.

ولفت إلى أن الاحتلال ينغص باستمرار على الصيادين من خلال اعتداءاته من خلال إطلاق النار اتجاههم، واعتقالهم وتخريب معدات الصيد. مشيرًا إلى أن الاعتداءات لا تكاد تتوقف، وأن زوارق الاحتلال تتعمد استهدافهم بشكل مباشر يوميًا وأكثر من مرة في اليوم الواحد في محاولة لإغراق مراكبهم.

وأكد على ضرورة توفير حماية دولية، وأن تضغط مصر بصفتها الوسيط لتفاهمات الهدوء على الاحتلال بوقف اعتداءاته بحق الصيادين.

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