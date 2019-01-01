كتائب القسام : احباط طائرة للاحتلال كانت في مهمة

غزة / سما /

أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، أنها سيطرت على حوامة تابعة للاحتلال شرق مدينة رفح جنوب غزة.

وأوضحت الكتائب في بيان لها، إن الحوامة كانت تحمل كاميرات حرارية ونهارية وجهازاً معداً لتنفيذ مهمة خاصة داخل القطاع .

واضافت انه تم التعرف على نوايا الاحتلال وإحباطها.

ولم تكشف الكتائب مزيدًا من التفاصيل حول المهمة التي كانت فيها الطائرة.

وكانت قوات الاحتلال أكدت سقوط طائرة تصوير صغيرة وأنها تحقق في ظروف سقوطها. بينما قالت مصادر محلية أن مقاومون أسقطوها.

الحوامة الصهيونية وتم التعرف على نوايا العدو وإحباطها